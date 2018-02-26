ЦБ РФ вернул в конкурсную массу Татфондбанка 58 млн руб

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России вернул в конкурсную массу Татфондбанка 58 миллионов рублей, иных разбирательств между конкурсным управляющим банка и ЦБ не ведется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ РФ в марте 2017 года отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения 15 декабря 2016 года временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

АСВ как конкурсный управляющий Татфондбанка в рамках банкротства ранее счел операции банка с ЦБ РФ, осуществленные накануне введения временной администрации, сделками с предпочтением и добивался возврата средств через суд.

"В настоящее время все сделки ПАО "Татфондбанк" с Банком России, имеющие признаки предпочтительного удовлетворения требований кредиторов, уже проанализированы. В конкурсную массу ПАО "Татфондбанк" Банком России было возвращено 58 миллионов рублей, в том числе начисленные проценты. Иных разбирательств между конкурсным управляющим ПАО "Татфондбанк" и Банком России не ведется", - сказали в АСВ.

При этом в агентстве отметили, что новых требований к Банку России по данным основаниям к подаче не планируется.

В АСВ пояснили, что резкое снижение общего объема задолженности ПАО "Татфондбанк" перед Банком России в четвертом квартале 2016 года связано с исполнением сторонами обязательств по договору РЕПО на общую сумму 10,5 миллиарда рублей и кредитам на общую сумму 4,9 миллиарда рублей.

Также в АСВ указали, что расчеты по сделкам РЕПО осуществлялись на организованном рынке ценных бумаг по стандартным установленным правилам, сами сделки не содержат предусмотренных законодательством о банкротстве признаков недействительности сделок. "Погашение кредитов осуществлялось в предусмотренный договорами срок, что позволяет считать их совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности банка", - пояснили в АСВ.