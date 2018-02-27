ФАС разрешила "Локотех-Сервису" купить 100% "Тверского вагоностроительного завода"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила ООО "Локотех-Сервис" приобрести 100% акций "Тверского вагоностроительного завода" (ТВЗ), говорится в решении на сайте регулятора.

Подконтрольному группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ООО "Сапфир" принадлежит 50,64% акций ТВЗ, 42,47% - у "Уралвагонзавода". УВЗ сообщал о планах продать свой пакет.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Локотех-Сервис" … о приобретении 100% голосующих акций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" … С учетом информации, представленной письмом ООО "Локотех-Сервис" … ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении регулятора.

ФАС в феврале текущего года согласовывала ходатайство "Сапфира" о приобретении 49,36% акций ТВЗ с доведением, таким образом, своего пакета до 100%.

Источник в январе сообщал журналистам, что НПК "Уралвагонзавод" провел закрытый конкурс по продаже принадлежащих ему 42,47% Тверского вагоностроительного завода, но победителя пока не объявил.

ООО "Локотех-Сервис" - базовое предприятие группы "Локотех", обеспечивающее плановое и внеплановое обслуживание локомотивов около 40 различных серий.