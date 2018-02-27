Сбербанк может запустить пилот по приему депозитов по нормам ислама в трех регионах РФ

АНОСИНО, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER рассматривает возможность запуска пилотного проекта по приему вкладов населения в соответствии с нормами ислама в Татарстане, Чеченской республике и Башкирии, сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-заде.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

"Если мы начнем сегодня активно пилотировать, то мы поставим перед собой цель, что хотя бы до конца года в трех наших региональных банках, наших, скажем так, головных отделениях, в первую очередь, это Казань, Грозный, Уфа, начинать масштабировать депозиты розничные. Используя данные депозиты, будем выпускать пластиковую карточку, благодаря которой клиенты смогут финансировать свои потребительские нужды", - сказал Гурбан-заде, выступая на первом Российском исламском экономическом форуме.

Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев в середине февраля сообщил, что банк рассматривает возможность организации в своих отделениях "исламских окон" для обслуживания клиентов в ближайшей перспективе. Он также озвучил предложение банка создать регулятивную "песочницу" в одном из регионов России для апробации механизма исламского банкинга. В случае одобрения этого проекта ЦБ РФ, "исламские окна" по продаже банковских продуктов могут начать работать в РФ через год, отметил тогда Ганеев.