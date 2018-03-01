Российским почтальонам повышают зарплату на 5%

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Почта России" с 1 марта повышает на 5% заработную плату 154 тысячам линейных сотрудников, направит на это 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Повышение зарплаты затронет всех сотрудников городских отделений почтовой связи (почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей), а также линейный персонал почтамтов по всей стране. Всего у "Почты России" около 350 тысяч сотрудников. Таким образом, повышение зарплаты коснется примерно 44% персонала.

"В рамках реализации программы повышения заработной платы работникам основного производства с 1 марта 2018 года должностные оклады обозначенных категорий сотрудников будут повышены на 5%, что превышает размер инфляции в России по итогам 2017 года (3,7%)", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Почта России", нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами россиян из интернет-магазинов.

Так, в 2017 году "Почта России" обработала совокупно 365 миллионов отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, "Почта" обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – более 284 миллионов штук, что на 26% превышает показатель предыдущего года (225 миллионов) и более чем в 13 раз – показатель 2012 года (21,7 миллиона отправлений). Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 11% - до 82 миллионов штук (71 миллион в 2016 году).