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Объем поставок цветов из-за границы в Хабаровск в 2018 году вырос в 96 раз


ХАБАРОВСК, 1 мар - ПРАЙМ. Около 48 тонн цветов завезено из-за границы в Хабаровск с начала года, что в 96 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Хабаровская таможня в четверг.

"С начала 2018 года хабаровские таможенники оформили ввоз из-за границы в Хабаровск 48 тонн цветов. В 2017 году весовой объем импортных цветов, ввезенных к праздникам на территорию Хабаровска, составил 0,5 тонны. Таким образом, объем поставок в Хабаровск цветочной продукции вырос в 96 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая активность наблюдается в преддверии Международного женского дня. Ассортимент цветочной продукции остался прежним, в основном, это розы различных сортов и хризантемы. Однако стран-поставщиков стало больше, констатируют таможенники.

Так, если в 2017 году цветы завозились в Хабаровск из Вьетнама, то сейчас везут из Эквадора, Нидерландов и Колумбии. Всего же зарегистрировано 11 стран происхождения цветов, среди них, кроме уже названных, есть Испания, Италия и Кения.

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