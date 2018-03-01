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Гендиректором Московского НПЗ "Газпром нефти" назначен Виталий Зубер


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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новым генеральным директором Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Газпром нефти" назначен Виталий Зубер из Новокуйбышевского НПЗ "Роснефти" ROSN, говорится в сообщении "Газпром нефти".

Отмечается, что Аркадий Егизарьян, возглавлявший предприятие с 2010 года, переходит в корпоративный центр "Газпром нефти", где будет руководить реализацией ключевых проектов цифровой трансформации блока логистики, переработки и сбыта.

"Виталий Зубер, имеющий большой опыт управления крупными предприятиями нефтепереработки, в должности генерального директора Московского НПЗ продолжит работу по повышению уровня операционной эффективности и дальнейшей технологической модернизации предприятия", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолия Чернера.

Виталий Зубер с 2011 года работал на руководящих должностях в ТНК-BP: директором департамента переработки, вице-президентом по коммерческой деятельности. С 2013 по февраль 2018 года возглавлял Новокуйбышевский НПЗ.

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