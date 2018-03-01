ФАС раскрыла еще один сговор при поставке медицинских изделий в больницы Москвы

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на 13 аукционах на поставку медицинских изделий в больницы Москвы на общую сумму 38,9 миллиона рублей, сообщает служба в четверг.

Ведомство установило, что две компании, поставляющие медицинские расходные материалы, вступили в картельный сговор в ходе электронных аукционов, что привело к поддержанию цены на торгах.

"Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО "Джиэлти Медикал" и ООО "Здравмедтехника" в ходе проведения 13 аукционов на право поставки медицинских расходных материалов в различные медицинские учреждения города Москвы на общую сумму 38,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В частности, "Джиэлти Медикал" выиграла десять аукционов и заключила контракты на общую сумму 31,9 миллиона рублей, "Здравмедтехника" победила в трех аукционах и заключила контракты на общую сумму 6,6 миллиона рублей.

Отмечается, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, и в результате медицинские учреждения Москвы были вынуждены закупать материалы по существенно завышенным ценам.

Ранее, в феврале, ФАС выявила сговор на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания в московские больницы. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов этих аукционов превысила 644 миллиона рублей.