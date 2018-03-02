Жители Чукотки подадут коллективную претензию к "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - ПРАЙМ. Следователи и администрация Анадыря начали собирать заявления от жителей Чукотки, пострадавших от задержек и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает мэрия.

"Консолидированная претензия будет передана в региональное управление Следственного комитета РФ. Многие жители, в том числе и окружной столицы, пострадали в результате задержек и отмены рейсов компании "ВИМ-Авиа" и понесли финансовые убытки. В связи с этим следственным управлением СК РФ по Чукотскому автономному округу совместно с мэрией города ... публикуется типовой образец претензии к авиаперевозчику ООО "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении.

Пострадавшим следует составить претензию и направить лично или по почте в приемную администрации Анадыря. В случае необходимости специалисты мэрии готовы оказать юридическую консультацию.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа" ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства - наблюдение.