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ТГК-2 просит суд наложить арест на доли ранее принадлежавшей ей "Тверской генерации"


Компании / Энергосети

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. ТГК-2 просит арбитражный суд Тверской области наложить арест на доли в уставном капитале "Тверской генерации" и запретить их нынешним владельцам совершать сделки с этими долями, сообщает компания.

ТГК-2 пытается с весны 2017 года добиться возвращения ранее принадлежавших ей тверских активов. "Чтобы исключить создание препятствий в возвращении своих активов, ТГК-2 обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация", запрета текущим владельцам долей заключать сделки с этими долями", - сообщает компания.

"Тверская генерация" является крупнейшей теплоснабжающей организацией Твери. В собственности компании находятся несколько ТЭЦ, водогрейных котельных и теплотрассы, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение большей части города.

В 2014 году ТГК-2 продала доли в тверской компании нескольким покупателям, но не получила оплату за них. Как отмечают в ТГК-2, покупатели в целях уклонения от обязательств использовали нарушающую антимонопольное законодательство схему последующей перепродажи большей части долей формально независимой компании.

ТГК-2 продолжает добиваться возвращения компании в собственность, мотивируя решение стремлением "обеспечить стабильное теплоснабжение Твери, привлечь инвестиции и прекратить дальнейший рост задолженности". Как отмечают в компании, нынешние владельцы "Тверской генерации" задолжали кредиторам свыше 4 миллиардов рублей.

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