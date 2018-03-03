Минэнерго: Энергоснабжение на Сахалине восстановлено

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Энергоснабжение в Сахалинской области, нарушенное после метели, восстановлено, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В пятницу днем из-за плохой погоды в Сахалинской области происходили массовые аварийные отключения. По данным Минэнерго, без электроснабжения оставались около 9,1 тысячи человек.

"Третьего марта в 13.00 аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным циклоном, который сопровождается ураганным ветром, сильным снегопадом и почти нулевой видимостью на дорогах.