Возгорание на газопроводе в Воронежской области локализовано

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Возгорание на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области локализовано, сообщается в материалах Минэнерго.
Ранее сообщалось, что вблизи населенного пункта Талы горит магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров.
"В 15.40 возгорание локализовано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, возгорание не повлекло последствий для потребителей, газопровод находится в резерве, транспортировка газа не осуществлялась.
Сообщается, что на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, произошла разгерметизация магистрального газопровода 1200 мм, потребители не пострадали.
"Отключенных от газоснабжения потребителей нет", - сказал собеседник агентства.