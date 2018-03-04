Газ не транспортировался по газопроводу в момент его возгорания под Воронежем

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральному газопроводу в Кантемировском районе Воронежской области в момент его возгорания не осуществлялась, сообщается в материалах Минэнерго.

Ранее сообщалось, что вблизи населенного пункта Талы горит магистральный газопровод диаметром 1,2 тысячи миллиметров. Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, возгорание произошло из-за разгерметизации газопровода. В результате происшествия отключенных от газоснабжения потребителей нет.

"Последствий для потребителей не было. Газопровод находится в резерве, транспортировка газа не осуществлялась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.