Petropavlovsk в 2017 г увеличил запасы золота на 8%

ЛОНДОН, 5 мар - ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc по итогам 2017 года увеличил запасы золота на 8%, или на 670 тысяч унций, до 8,15 миллиона унций (253,5 тонны), ресурсы — на 6%, или на 1,17 миллиона унций, до 20,86 миллиона унций, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что прирост в ресурсах произошел за счет успешных геологоразведочных работ на подземных и наземных участках месторождений "Пионер" и "Албын", а прирост в запасах также приходится на участки флагманских месторождений "Пионер" ("Николаевская" и "Катрин") и "Албын" ("Эльгинское" и "Унгличикан").

Из общего объема запасов 4,05 миллиона унций находится в неупорных рудах, включая 3,62 миллиона унций в категории вероятных и 430 тысяч унций в доказанной категории. Большая часть неупорных запасов — 3,75 миллиона унций - для открытой разработки, и только 340 тысяч унций для подземной. Из общего объема ресурсов 14,1 миллиона унций приходится на измеренные и оцененные ресурсы и 6,76 миллиона унций - на прогнозные. Измеренные и оцененные ресурсы включают в себя 7,82 миллиона унций в неупорных рудах, из которых 7,3 миллиона - для открытой добычи.

Также по итогам 2017 года общий объем запасов для подземной разработки вырос на 16%, до 430 тысяч унций, а ресурсы — на 26%, до 930 тысяч унций.

Компания сосредоточила геологоразведочные работы вокруг действующих рудников и в настоящее время не имеет проектов ранней стадии - greenfield. При этом отмечается, что Амурский регион и соседние с ним - Трансбайкальский и Хабаровский - являются недоразведанными и высокоперспективными для новых открытий. Геологоразведочный бюджет на текущий год компания оценивает в 16 миллионов долларов.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2017 года компания увеличила производство золота на 9,8% — до 439,6 тысячи унций (13,7 тонны), в текущем году ожидается производство 420-460 тысяч унций золота.