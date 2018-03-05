Минтранс проанализирует вопрос создания в РФ региональных авиакомпаний

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу проработать вопрос о создании региональных и местных авиакомпаний, сообщается на сайте правительства.

"Минтрансу России проработать вопрос о целесообразности создания в федеральных округах авиакомпаний, выполняющих региональные и местные авиаперевозки в пределах соответствующего федерального округа", - говорится в сообщении.

Срок – до 16 марта 2018 года.

Ранее кабмин уже поручил проработать вопрос создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке.