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Минфин может 6 марта внести в кабмин проект о выделении регионам средств на рост МРОТ


ВЛАДИМИР, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ может уже в понедельник внести в правительство проект распоряжения о выделении регионам дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в ходе совещания с работниками социальной сферы, НКО, представителями общественных организаций инвалидов и пенсионеров.

Закон, одобренный СФ 28 февраля, предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11,163 тысячи рубля в месяц (сейчас 9,489 тысячи рублей), доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях.

"Буквально сегодня, я надеюсь, министерство финансов внесет в правительство проект распоряжения правительства о дополнительной финансовой помощи регионам на эти цели", - сказал Топилин, отметив, что, по его сведениям, Владимирская область получит на эти цели дополнительно 130 миллионов рублей.

"Закон уже одобрен Советом федерации, и я думаю, что в ближайшие дни будет подписан президентом", - добавил министр.

Топилин ранее сообщил, что субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной помощи на повышение МРОТ.

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