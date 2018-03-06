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Американская Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок
  • #Самолет MD-90 Delta AirLines
    © flickr.com, 320-ROC

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Delta не возобновит прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в наступающем летнем сезоне, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", - сообщили в пресс-службе, добавив, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

При этом Delta и "Аэрофлот" AFLT сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, говорят в американской компании.

Delta резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, но возобновляла полеты в высокий летний сезон.

Источник газеты в "Аэрофлоте" сообщил, что в 2017 году перевозки между РФ и США выросли на 4%, и авиакомпания к лету увеличит емкости на американских направлениях. По словам источника, уход Delta не скажется на тарифах "Аэрофлота" - единственного перевозчика, сохраняющего прямые перелеты из России в США.

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