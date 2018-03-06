Два авиапредприятия Красноярского края акционированы

КРАСНОЯРСК, 6 мар - ПРАЙМ. Процедура акционирования государственных авиапредприятий "Черемшанка" и "КрасАвиа" Красноярского края завершена, сообщает во вторник пресс-служба заксобрания региона.

"Формально процедура акционирования завершена 1 марта. В крае создано два акционерных общества — "КрасАвиаПорт" и "КрасАвиа". Первое занимается организацией жизнедеятельности аэропортов, второе — перевозкой пассажиров. Теперь под стопроцентным контролем Красноярского края находится два аэропорта - Игарка и Черемшанка, а также шесть взлетно-посадочных площадок в Байките, Богучанах, Ванаваре, Енисейске, Туре и Хатанге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что переход на новую схему уже дал первые результаты: в Черемшанке в четыре раза увеличился поток пассажиров, повысилось качество обслуживания за счет строительства модульного терминала, приобретения нового транспорта для перевозки людей.

В заксобрании со ссылкой на минтранс региона уточнили, что деятельность северных авиаплощадок по-прежнему убыточна из-за высоких расходов на содержание и малого числа пассажиров. Так, в этом году из бюджета выделяется 120 миллионов рублей на компенсацию затрат по перевозкам. Кроме того, остро стоит вопрос обветшалости оборудования и зданий. По оценкам ведомства, в ближайшие пять лет на развитие региональной авиации требуется около миллиарда рублей. В частности, на строительство на севере зданий модульного типа нужно 240 миллионов рублей, а еще 600 миллионов рублей потребуется на придание взлетно-посадочным площадкам статуса аэропортов.

Помимо этого, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на повышение заработной платы работникам аэропортов потребуется порядка 62 млн рублей.

Также в Минтрансе отметили, что у КрасАвиа большая кредиторская задолженность за топливо, накопившаяся в предыдущие годы, к тому же нужно обновлять парк техники. В обоих акционерных обществах необходимо еще утвердить советы директоров.