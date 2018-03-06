Малую ТЭС в Ярославской области планируют запустить в работу весной 2019 г

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию новой парогазовой тепловой электростанции (ПГУ-ТЭС) мощностью 52 мегаватта в Ярославской области запланирован на следующую весну, сообщает региональное правительство.

"Строительство Тутаевской парогазовой теплостанции мощностью 52 мегаватта будет завершено следующей весной. На настоящий момент выполнено 90% работ", - отмечается в сообщении.

Город Тутаев в Ярославской области, на территории которого ведется строительство станции, имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. Местные власти рассчитывают на приток инвестиций, в связи с чем городу необходима развитая энергоинфраструктура. Потенциальными потребителями выступают 58 тысяч местных жителей, а также промышленные объекты, в том числе Тутаевский моторный завод.

Введение ПГУ позволит увеличить производство электрической энергии на 390 тысяч МВт/ч в год, сократив энергодефицитность области почти на 5%. Запуск станции также повысит надежность теплоснабжения потребителей.

На станции будет установлено полностью отечественное оборудование. "Паровая турбина калужская, котлы белгородские, а двигатель (газовая турбина – ред.) изготовлен рыбинским предприятием "ОДК-Сатурн", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Тутаевская ПГУ" Ивана Воеводина. По словам Воеводина, независимость от зарубежных комплектующих позволяет сделать проект типовым, что важно для российской энергетики, так как потребность в станциях такой мощности в стране достаточно велика. Ввод станции в эксплуатацию намечен на сентябрь, окончательная сдача - на весну 2019 года.

Тутаевская ПГУ входит в "Ярославскую генерирующую компанию", которая контролируется властями области. На сайте ЯГК проект строительства Тутаевской тепловой электростанции оценивается в 2,5 миллиарда рублей.