Алтайский край постепенно введет курортный сбор после апробации в Белокурихе

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Алтайский край, где с 1 мая в городе-курорте Белокуриха начнет действовать курортный сбор, распространит этот опыт и на другие туристические места региона, но будет делать это постепенно, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин.

По словам сенатора, курортный сбор в крае вводится сначала только в Белокурихе, потому что этот город является центром санаторно-курортного туризма. Он отметил, что власти постарались минимизировать этот сбор, "чтобы он не лег тяжким бременем на плечи отдыхающих".

"По мере того, как мы получим апробацию этого нововведения, мы будем распространять его и на другие территории Алтайского края, где культивируется туризм. Постепенно, неспешно, не напрягая тех людей, которые приезжают к нам любоваться природой, познакомиться с культурно-историческим наследием, поправить свое здоровье", - сказал Щетинин.

Алтайский край стал одним из пилотных регионов России, где с 1 мая вводится плата за пользование курортной инфраструктурой. Так называемый курортный сбор установлен в городе-курорте Белокуриха, он составит 30 рублей с человека в сутки.