СМИ: Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва может построить всю Северо-Восточную хорду за счет бюджета города, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников из мэрии.

Отмечается, что в случае, если всю трассу построят на бюджетные деньги, то проезд по ней может стать бесплатным.В настоящее время властям города договориться о строительстве дороги с частными инвесторами не удалось.

По планам мэрии, Северо-Восточная хорда должна стать одним из самых масштабных транспортных проектов столицы. Протяженность трассы составит 35 км, дорога пройдет от платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАДе на пересечении с Косинским шоссе. Новая хорда соединит несколько крупных магистралей: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Первоначально власти мегаполиса оценивали строительство трассы в 188 млрд рублей.