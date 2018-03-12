ГК "Белая птица" из-за финансовых проблем может сократить штат вдвое

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Финансово-экономическое состояние компании "Белая птица", одного из крупнейших агрохолдингов страны, вызывает серьезную обеспокоенность, и если не предпринять срочных мер, без работы могут остаться около 5 тысяч человек, это половина сотрудников компании, сообщило правительство Белгородской области в ответ на запрос РИА Новости.

ГК "Белая птица" официально сообщила о наличии финансовых проблем в агрохолдинге в конце февраля. Компания связала это с недополучением субсидий и падением средней цены продукции. Кроме того, как указывали тогда в ГК, на невозможность завершить ранее начатые инвестиционные проекты повлияла санация Промсвязьбанка PSBR, основными владельцами которого являлись Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Газета "Коммерсант" связывала агрохолдинг с братьями Ананьевыми. По данным издания, они поддерживали группу дешевыми кредитами, однако после ввода в декабре 2017 года в банк временной администрации в лице ЦБ Промсвязьбанк прекратил кредитование агрохолдинга. В ЦБ неоднократно указывали, что одной из причин санации банка являлось как раз кредитование компаний собственников.

РИСК МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЙ

Правительство Белгородской области отмечает, что "текущее финансово-экономическое состояние компании "Белая птица" действительно вызывает серьезную обеспокоенность", поскольку в связи с введением ЦБ временной администрации в Промсвязьбанке, агрохолдинг не получает от этого банка финансирование в рамках утвержденных кредитных лимитов, а это приводит к срывам договорных обязательств перед поставщиками и подрядчиками.

"Усугубляет ситуацию снижение во втором полугодии 2017 года цен на мясо птицы, что послужило причиной уменьшения прибыли. Эти события создали реальную угрозу деятельности компании", - говорится в сообщении.

Предприятия компании действуют в Белгородской, Курской и Ростовской областях. По данным белгородского правительства, общая численность работников компании составляет более 10 тысяч человек, из них почти 5 тысяч человек трудятся на территории Белгородской области.

"Предприятия "Белой птицы" и сегодня продолжают работу в плановом режиме, зарплата сотрудникам выплачивается без задержек и в полном объеме. Но, если не предпринять безотлагательные меры, сложившаяся ситуация … несет риски увольнения почти 5 тысяч человек только на территории Белгородской области, снижения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, ощутимого для страны сокращения объемов выпуска продукции из мяса птицы", - сообщает региональное правительство.

Власти подчеркивают, что предприятия группы всегда гарантируют стабильно высокое качество продукции, являясь примером ответственного налогоплательщика, на протяжении многих лет поддерживают высокие стандарты социально ответственного бизнеса, участвуют в экономическом развитии сельских территорий и благотворительных акциях.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ПОМОЧЬ

Сообщается, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко вместе со своими коллегами из Курской и Ростовской областей в феврале ходатайствовали на федеральном уровне о создании рабочей группы для решения финансовых проблем "Белой птицы". По их мнению, нельзя допустить "остановку производственной деятельности одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса страны".

"Без усилий всех заинтересованных участников процесса сложившаяся ситуация не может быть успешно разрешена. Поэтому внесен ряд предложений для реализации в рамках работы вышеуказанной рабочей группы", - подчеркивает правительство региона.

В числе таких предложений - активное взаимодействие с основными поставщиками зернового сырья, кормовых добавок, материалов, ветеринарных препаратов по формированию графиков расчетов и погашения кредиторской задолженности, учитывающих текущее финансово-экономическое состояние "Белой птицы". Предлагается подписать соглашения с Промсвязьбанком, Россельхозбанком о пролонгации имеющихся кредитных обязательств с учетом ожидаемых сроков достижения "Белой птицей" устойчивого финансового состояния, а также принять меры по пополнению оборотных средств для осуществления текущей деятельности.

"Правительство области прилагает значительные усилия для успешного разрешения сложившейся ситуации, поэтому уверены, что наиболее пессимистичный сценарий не будет реализован, и работники продолжат работать на своих рабочих местах", - говорится в сообщении

Тем не менее, при неблагоприятном исходе, несмотря на значительную численность сотрудников ГК "Белая птица", всем потерявшим работу будет оказана помощь как в рамках действующего законодательства, так и силами муниципальных и региональных властей, заверяют власти. При этом уволенным предложат работу, прежде всего, по имеющейся специальности – на сельхозпредприятиях региона. Кроме того, среди предполагаемых мер поддержки – возможность трудоустройства на другие предприятия АПК, в том числе и после прохождения переобучения, привлечение к участию в программах развития малого бизнеса на селе.

"В связи с тем, что в области продолжается создание новых агропромышленных предприятий предполагается, что даже при неблагоприятном исходе сложившейся в ГК "Белая птица" ситуации люди получат возможность трудоустройства в предельно сжатые сроки", - подчеркивает региональное правительство.

Группа компаний "Белая птица" - один из крупнейших в России производителей мяса бройлера с объемами производства около 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Агрохолдинг был основан в 2004 году в Белгороде. С 2010 года запущено производство в Курской области, а в 2015 году масштабным инвестпроектом "Белая птица" стал запуск птицеводческих мощностей в Ростовской области.