Linde подписала соглашение с "Газпром экспортом" по покупке гелия с Амурского ГПЗ с 2021 г

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Немецкая Linde подписала долгосрочное соглашение с "Газпром экспортом" по покупке с 2021 года гелия с "Амурского ГПЗ" "Газпрома", говорится в сообщении Linde.

"Linde Group и "Газпром экспорт", 100% дочернее предприятие "Газпрома", подписали соглашение по купле-продаже гелия с нового завода "Газпрома" в Амурской области, который в настоящий момент находится на стадии строительства...", - сообщается в пресс-релизе.

"По условиям соглашения Linde станет покупателем значительных объемов гелия с новой производственной базы ("Газпрома" - ред.) в городе Свободный, расположенным рядом с Благовещенском", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые поставки по данному соглашению ожидаются в 2021 году.