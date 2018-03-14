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Чистая прибыль МОЭК по МСФО в 2017 году выросла на 36%, до 6,8 млрд руб


Компании / Энергосети

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московской объ­е­ди­нен­ной энер­ге­ти­чес­кой компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в 2017 году увеличилась на 36% по сравнению с 2016 годом и составила 6,759 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 6%, до 144,27 миллиарда рублей, показатель EBITDA - на 6,3%, до 21,979 миллиарда рублей.

Операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 6,5% - до 136,253 миллиарда рублей, что в основном связано с ростом переменных расходов с 85,582 миллиарда рублей до 91,96 миллиарда рублей.

МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией является "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома"). В зоне теплоснабжения МОЭК находится более 70 тысяч зданий, из них около 33 тысяч - жилые дома.

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