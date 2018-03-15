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Прокуроры выехали на место ЧП в Якутии, где самолет потерял ценный груз


ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры в Якутии выехали на место ЧП с самолетом, который при взлете потерял створку грузового люка, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На место происшествия выехали якутские транспортные прокуроры", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер груза.

Как сообщалось ранее, в четверг при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. По информации sakhaday.ru, после того, как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

Официальным комментарием правоохранительных служб РИА Новости не располагает. В социальных сетях появляются фотографии якобы вывалившихся из самолета на дорогу предметов, которые по форме напоминают слитки неизвестного металла.

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