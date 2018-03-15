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"АвтоВАЗ" перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти


Компании / Индустрия / Транспорт

САМАРА, 15 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ начал выпуск лифтбеков LADA Granta Liftback (LB) в Тольятти после переноса производства из Ижевска, сообщает в четверг пресс-центр компании.

"В Тольятти стартовал выпуск лифтбеков LADA Granta Liftback (LB) после переноса производства из Ижевска. Данное решение позволило LADA значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод "LADA Ижевск" сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства LADA Vesta", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, с производственной площадки "LADA Ижевск" было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства, были привлечены дополнительные сотрудники из индустриального парка "АвтоВАЗа", а также из других подразделений компании.

Отмечается, что продажи LADA Granta LB не приостанавливались – предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети.

Комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введен в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 миллиона автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Автомобили LADA, сходящие с этого конвейера, последние семь лет входят в первую тройку самых продаваемых машин в России, а по итогам четырех лет они становились абсолютными бестселлерами отечественного рынка.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" - 32,8%.

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