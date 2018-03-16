FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Медведев подписал постановление по созданию 19 новых ТОРов


ГОРКИ, 16 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение по созданию 19 новых территорий опережающего развития (ТОР), в которые планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций.

"Я подписал решение по еще 19 новым территориям опережающего развития, крупный пакет", - сообщил Медведев на совещании по экономическим вопросам.

Он рассказал, что новые ТОР создаются в городах Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Ново-Алтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгашей (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).

"Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 миллиардов рублей инвестиций. Самое главное, что благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул Медведев.

По его словам, новые предприятия в различных сферах будут производить продукты, мебель, стройматериалы, химическую продукцию, а также заниматься переработкой природных ресурсов и развивать туризм.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ