"Роснефть" планирует в 2020 г ввести в эксплуатацию Харампурское месторождение в ЯНАО

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN планирует ввести в эксплуатацию Харампурское нефтегазовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, сообщила вице-президент "Роснефти" Влада Русакова.

"В 2019 году мы планируем вывести "Роспан" на новый уровень добычи, в 2020 году запускаем Харампур. В целом мы видим, что заявленная ранее цель достигнуть в 2020 году добычи в 100 миллиардов (кубометров - ред.) реализуема, и мы к ней движемся", - сказала Русакова в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Роснефть" ожидает добычу газа на активах "Роспана" в перспективе на уровне более 19 миллиардов кубометров газа и более 5 миллионов тонн жидких углеводородов, говорится в презентации "Роснефти".

"Роснефть" и ВР в декабре договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в ЯНАО с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа. BP получит в проекте долю в 49%.

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию туронской залежи, оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.

"Роспан интернешнл" владеет лицензиями на разработку меловых и юрских отложений Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского, Ево-Яхинского месторождений в пределах трех лицензионных участков с суммарными запасами около 1 триллионов кубометров газа, 150 миллионов тонн газового конденсата и 50 миллионов тонн нефти.