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Авиакомпания NordStar оштрафована в Красноярске за задержку рейсов


КРАСНОЯРСК, 20 мар - ПРАЙМ. Авиакомпанию NordStar оштрафовали в Красноярске на 300 тысяч рублей за задержку рейсов в 2017 году, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, по вине авиакомпании в августе-октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России, в том числе из Красноярска. При этом, как отмечает прокуратура, в нарушение закона резервные самолеты не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно.

Красноярская транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".

"Мировым судом Железнодорожного района Красноярска АО авиакомпания "НордСтар" привлечено к административной ответственности. Обществу назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

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