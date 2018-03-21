В Югре запустили первую в регионе солнечную электростанцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мар - ПРАЙМ. В деревне Никулкино Ханты-Мансийского автономного округа состоялось открытие первой на территории региона солнечной электростанции, сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

Запуск солнечной электростанции мощностью 15 кВт в Кондинском районе осуществило предприятие "Юграэнерго", которое является "дочкой" Югорской территориальной энергетической компании. Как отмечается в сообщении, ввод объекта в эксплуатацию позволит "улучшить экологическую составляющую района" и существенно снизить расходы по выработке электроэнергии.

"Инновационные технологии дошли до самых отдаленных уголков нашего округа... Подобного проекта в округе еще не было. При реализации проекта был учтен опыт коллег АО "Сахаэнерго", которые успешно ввели в эксплуатацию 18 солнечных электростанций на территории республики Саха", - подчеркнули в департаменте.

По информации региональных властей, которые ссылаются на подсчеты специалистов, переход на дизель-солнечную генерацию позволит существенно сократить расходы по выработке электроэнергии и, соответственно, субсидии региона на дотацию разницы в тарифах.

"Состав оборудования солнечной электростанция подобран с учетом климатических особенностей автономного округа. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под оптимальным углом наклона. Самым продуктивным периодом работы солнечных электростанций является март-сентябрь", - добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры.