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Конкурс на участок Хара-Тумус на Хатанге не состоялся, "Роснефть" не внесла платеж


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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Конкурс на нефтегазовый участок Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых не состоялся, "Роснефть" ROSN не внесла платеж и не представила технико-экономическое обоснование разработки месторождения, сообщил журналистам представитель Минприроды.

"Конкурс по участку недр Хара-Тумус не состоялся в связи с тем, что единственный претендент - компания "Роснефть" - не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платёж", - сказал представитель Минприроды.

"Роснефть" в феврале подала заявку на участие в конкурсе на участок Хара-Тумус. Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 миллиона рублей. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка Хара-Тумус по категории С1 составляют 0,225 миллиона тонн, по категории С2 — 26,745 миллиона тонн. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории Д1 составляют 3,2 миллиона тонн, газа — 6,8 миллиарда кубометров.

"Роснефть" уже ведет работы на полуострове Хара-Тумус. Так, в июне 2017 года "Роснефть" в результате бурения поисковой скважины с берега этого полуострова открыла новое месторождение — Центрально-Ольгинское на Хатангском лицензионном участке "Роснефти". При этом часть Центрально-Ольгинского месторождения расположена на участке Хара-Тумус.

Ранее СМИ сообщали, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой провести тендеры на участки, находящиеся вблизи Хатангского участка.

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