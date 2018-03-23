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Росстат: Зарплаты госслужащих в регионах РФ выросли на 1,8% в 2017 г


Компании / Финансы

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата госслужащих в регионах РФ в 2017 году повысилась на 1,8% по сравнению с 2016 годом - до 45,8 тысячи рублей, зарплата муниципальных служащих выросла на 3,3% и составила 39 тысяч рублей, сообщает Росстат.

"Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2017 году составила 45,8 тысячи рублей (101,8% к 2016 году), муниципальных служащих – 39,0 тысячи рублей (103,3% к 2016 году)", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти увеличилась на 1,1% - до 41,3 тысячи рублей, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ выросла на 3,4% - до 56,4 тысячи. Также зарплаты муниципальных работников органов местного самоуправления в 2017 году выросли на 3,3% и составили 39 тысяч рублей.

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