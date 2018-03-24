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Авиационная коллегия рассмотрит вопрос о транспортной доступности на Дальнем Востоке


МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиационная коллегия, в состав которой войдут представители администрации президента России, 6 апреля рассмотрит вопрос о транспортной доступности в регионах Дальнего Востока, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Теперь представители администрации президента России также войдут в состав авиационной коллегии. Ее ближайшее заседание состоится 6 апреля. В том числе рассмотрим вопрос транспортной доступности в регионах Дальнего Востока", - написал он в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, назвал Дальний Восток, Азово-Черноморский бассейн и северо-западное направление ключевыми направлениями по развитию инфраструктуры и логистических узлов для экспорта российской продукции.

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