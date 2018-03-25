Аэропорт Симферополя перешел на весеннее-летнее расписание

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Симферополь" ввел с воскресенья, 25 марта, весенне-летнее расписание полетов, авиарейсы свяжут Крым с почти 70 городами России, а обслуживать пассажиров в этом сезоне будут в новом терминале в столице Крыма, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

"С 25 марта 2018 года в аэропорту "Симферополь" начинает действовать весенне-летнее расписание полетов. Впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям", - сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Возобновляется авиасообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период, отметили в аэропорту. Летом будут открыты новые направления: Ставрополь, Грозный, Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск.

Летом наиболее широкую маршрутную сеть из Крыма представит авиакомпания Nordwind. Авиаперевозчик соединит Крым с Омском, Хабаровском, Новокузнецком, Челябинском, Кировом, Казанью, Оренбургом и еще 20-ю городами России, а частота рейсов в Москву (Шереметьево) увеличится до четырех в день. Авиакомпания "Россия" свяжет Симферополь с Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом, Уфой, Пермью, Екатеринбургом и еще 11-ю городами.

Аэропорт столицы Крыма стал региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью, отметил генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

"Уже в этом году все наши пассажиры и партнеры смогут получить принципиально другой уровень сервиса и комфорта благодаря открытию нового терминала аэропорта "Симферополь". В этой связи нам приятно осознавать, что Крым по-прежнему является востребованным у туристов и тот факт, что деловые потоки на полуостров увеличиваются", - приводит слова Плаксина пресс-служба.

Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей. Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. 14 марта президент России Владимир Путин посетил новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016 года. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован к началу летнего туристического сезона.