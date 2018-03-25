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Авиакомпания "Россия" открыла прямые регулярные рейсы из Петербурга в Лондон


 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" 25 марта начала выполнять прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

Рейсы осуществляются из аэропорта Пулково в аэропорт Гатвик ежедневно на комфортабельных воздушных судах семейства Airbus A320.

Отмечается, что авиакомпания "Россия" стала вторым регулярным авиаперевозчиком на маршруте Лондон - Санкт-Петербург. Ежедневные рейсы из Пулково в другой аэропорт британский столицы - Хитроу - выполняет авиакомпания British Airways. В 2017 году прямыми перелетами между Петербургом и Лондоном воспользовались 92,3 тысячи человек, что на 7% больше показателя 2016 года.

"Россия" является базовым перевозчиком аэропорта Пулково и крупнейшей авиакомпанией по объему перевозок из Санкт-Петербурга. География полетов авиакомпании "России" из Пулково охватывает 44 регулярных направления. Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот" AFLT.

 

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