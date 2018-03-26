Набсовет "Алросы" одобрил покупку 10% акций АО "Алроса-Нюрба"

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" ALRS одобрил увеличение доли в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" ALNU до 97,49%, сообщила алмазодобывающая компания.

"В настоящее время "Алроса" ведет переговоры с руководством республики Саха (Якутия) о возможности приобретения 10%-ной доли в АО "Алроса-Нюрба". Выкуп доли в предприятии для нас – логичный шаг на пути консолидации профильных добывающих активов на балансе "Алроса", что положительно скажется на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Мы рассчитываем закрыть сделку в первом полугодии 2018 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Алросы" Сергея Иванова.

В настоящее время "Алроса" владеет 87,48% акций "Алроса-Нюрба", 10% принадлежит республиканскому АО "РИК-Плюс", еще 2,523% находятся в собственности миноритарных акционеров.

"Алроса-Нюрба" создана в 1997 году для разработки Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Группа Нюрбинских месторождений (трубки "Нюрбинская" и "Ботуобинская", а также одноименные россыпи) в 2017 году обеспечили добычу 7,7 миллиона карат алмазного сырья, или 19% от общего объема добычи группы "Алроса".