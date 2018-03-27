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Названы самые дешевые города Европы для отдыха весной‍


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Москва заняла шестое место в рейтинге самых бюджетных европейских городов, где можно провести весенние каникулы, пишет британское издание The Telegraph.

Отдых в Москве обойдется туристам в 200 евро, из которых плата за гостиницу будет составлять 80 евро, а на текущие расходы - 120 евро.

Самым доступным для путешествий стал польский Краков, отдых здесь обойдется в 165 евро, из которых 78 евро - проживание, 87 евро - текущие расходы. 

Прибалтийские столицы Вильнюс (столица Литвы) и Рига (Латвия) заняли второе и третье места. Отдых в Литве обойдется в 166 евро, Латвии - 173 евро.

В десятку самых доступных европейских городов также вошли Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Москва, Прага (Чехия), Афины (Греция), Лиссабон (Португалия) и Дубровник (Хорватия). В Москве отдых обойдется в 200 евро, на гостиницу нужно будет потратить 80 евро, а на расходы — 120.

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