Минфин РФ обсуждает приватизацию 100% смоленского завода "Кристалл"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин рассматривает приватизацию 100% крупнейшего в РФ производителя бриллиантов — завода "Кристалл" в Смоленске, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Руководство нас поддерживает. С руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Скорее всего, будет продажа 100%", - сказал он.

"Для этого (для приватизации – ред.) надо провести оценку, потому что это в законе о приватизации написано. Росимущество должно провести оценку, и перейти к приватизации. Средства от приватизации пойдут в государственный бюджет", - добавил он.

АО "Производственное объединение "Кристалл" основано в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent, что является высшим отраслевым стандартом. Ассортимент производимой продукции включает бриллианты полного спектра качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой и разнообразных фантазийных и эксклюзивных форм огранки. Сбытовая сеть "Кристалла" представлена в ведущих мировых центрах торговли алмазами и бриллиантами: Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.