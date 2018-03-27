FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Минфин РФ обсуждает приватизацию 100% смоленского завода "Кристалл"


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин рассматривает приватизацию 100% крупнейшего в РФ производителя бриллиантов — завода "Кристалл" в Смоленске, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Руководство нас поддерживает. С руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Скорее всего, будет продажа 100%", - сказал он.

"Для этого (для приватизации – ред.) надо провести оценку, потому что это в законе о приватизации написано. Росимущество должно провести оценку, и перейти к приватизации. Средства от приватизации пойдут в государственный бюджет", - добавил он.

АО "Производственное объединение "Кристалл" основано в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent, что является высшим отраслевым стандартом. Ассортимент производимой продукции включает бриллианты полного спектра качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой и разнообразных фантазийных и эксклюзивных форм огранки. Сбытовая сеть "Кристалла" представлена в ведущих мировых центрах торговли алмазами и бриллиантами: Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ