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В РФ из-за подушек безопасности отзывают более 500 Jeep Wrangler‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Компания "ЭфСиЭй Рус" объявила об отзыве на территории России 520 машин модели Jeep Wrangler, которые были проданы c 2009 по 2014 год, сообщает "Автостат" в среду.

Причиной отзыва стал газогенератор подушки безопасности, который содержит пиропатрон с пиротехническим зарядом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания при условии высокой температуры, высокой влажности, либо перепада температуры.

Отмечается, что это может привести к разрушению газогенератора подушки безопасности из-за избыточного внутреннего давления.

Уполномоченные представители компании-изготовителя проинформируют всех владельцев попадающих под обзыв автомобилей посредством рассылки писем либо по телефону.

Росстандарт в свою очередь заявляет, что все ремонтные работы машин данной модели будут осуществляться бесплатно для собственников авто.

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