"Камаз" построит новый терминал в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Камаз" KMAZ намерен инвестировать в строительство нового терминала аэропорта Бегишево в Набережных Челнах, заявил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин, выступая на коллегии Минэкономразвития.

"Это и непрофильный для нас бизнес, но мы сейчас планируем строительство нового терминала, потому что дальнейший рост сектора международных перевозок без этого невозможен", - сказал Когогин.

Он отметил, что компания инвестировала в реконструкцию аэропорта в предыдущие годы, в результате этот региональный аэропорт оказался самым быстроразвивающимся в России. Когогин сообщил, что пассажиропоток в Бегишево вырос за последние годы на 60% и, по его словам, "оттянул" часть пассажиропотока у московских аэропортов, в том числе на международных направлениях.

"Это немаленькие инвестиции, но мы рассчитали финмодель, она в принципе позволяет за 5-6 лет построить нормальный бизнес и проинвестирвоать в это направление", - заявил Когогин.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя слова Когогина, отметил, что общий пассажиропоток внутри страны за последние 4-5 лет тоже вырос на 60%. "То есть создание новой инфраструктуры – это не деление одного пирога, это увеличение пирога, создание новых возможностей", - сказал министр.