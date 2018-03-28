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Россельхознадзор нашел опасную молочную продукцию в детском саду в Московской области


МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям обнаружило фальсифицированную и небезопасную молочную продукцию в "Детском саду № 20 "Родничок" в Московской области, говорится в сообщении Россельхознадзор.

Администрация "Детского сада № 20 "Родничок" сообщила службе о поставках некачественной продукции в детские сады компанией "Молторг" из города Пушкино. Россельхознадзор отобрал пробы молочной продукции и направил их в ФГБУ "ВГНКИ" для исследования.

"Согласно полученным результатам, в пробе испытываемой продукции (традиционное масло сладко-сливочное несоленое "Молочная природа" с массовой долей жира 82,5%), выработанной ООО "Маслосыродельный завод "Уваровский", установлено превышение содержания консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты) и использование при изготовлении растительных жиров, а также в пробе (масло сливочное несоленое "Экомилк" с массовой долей жира 82,5%), выработанной ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП)", - говорится в сообщении.

Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" по показателям качества и свидетельствует о фальсификации продукции, также говорится в сообщении.

Превышение содержания бензойной и сорбиновой кислот может увеличить нагрузки на почки и привести к росту злокачественных новообразований и аллергическим реакциям. Более того, фальсифицированная жирами немолочного происхождения продукция не восполняет недостаток требуемого детским организмом кальция, белков и железа. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) могут вызвать кишечные расстройства.

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