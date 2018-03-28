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МЧС после трагедии в Кемерово начало проверять все ТЦ с кинозалами


МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. МЧС России после трагедии в Кемерово приступило к проверкам всех торгово-развлекательных центров в стране, где есть кинозалы, сообщает министерство в среду.

Проверки продлятся до 16 апреля.

"По поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы", — говорится в сообщении.

В составе инспекций — сотрудники территориальных подразделений МЧС России.

"Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации", — отмечается в сообщении.

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