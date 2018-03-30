Мосгорсуд взыскал с "дочки" Daimler в пользу потребителя 4 млн руб за неисправный Mercedes

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд взыскал с дочерней структуры германского концерна Daimler - "Мерседес-Бенц РУС" – в пользу потребителя более 4 миллионов рублей из-за неисправного Mercedes, сообщает пресс-служба суда.

Истец приобрел автомобиль в июне 2014 года, заключив с ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" договор купли-продажи. Однако немногим позже клиент был вынужден обратиться к продавцу с просьбой провести ремонт машины, поскольку при движении в автомобиле пропадала тяга двигателя. В рамках гарантийного срока было проведено обновление программного обеспечения блока управления двигателя, но, несмотря на это, аналогичные проблемы снова возникали, говорится в сообщении.

В мае 2016 года истец обратился к ответчику с требованием заменить его автомобиль на аналогичный, но продавец не согласился возмещать ущерб, отмечая, что транспортное средство является исправным. После этого владелец машины обратился с иском в суд первой инстанции, но он ему отказал, сообщается в материале.

Тогда потерпевший подал апелляцию на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам апелляционной инстанций Мосгорсуда пришла к выводу об отмене решения районного суда, признав неисправность транспортного средства производственной, следует из данных пресс-службы.

"Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, Московский городской суд отменил решение Тушинского районного суда Москвы и вынес по делу новое решение, согласно которому с ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" в пользу клиента взыскано 2,961 миллиона рублей в счет возврата уплаченной по договору купли-продажи стоимости автомобиля, 60,711 тысячи рублей в счет возмещения убытков, штраф в размере 1 миллиона рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 18,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.