FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Мосгорсуд взыскал с "дочки" Daimler в пользу потребителя 4 млн руб за неисправный Mercedes


МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд взыскал с дочерней структуры германского концерна Daimler - "Мерседес-Бенц РУС" – в пользу потребителя более 4 миллионов рублей из-за неисправного Mercedes, сообщает пресс-служба суда.

Истец приобрел автомобиль в июне 2014 года, заключив с ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" договор купли-продажи. Однако немногим позже клиент был вынужден обратиться к продавцу с просьбой провести ремонт машины, поскольку при движении в автомобиле пропадала тяга двигателя. В рамках гарантийного срока было проведено обновление программного обеспечения блока управления двигателя, но, несмотря на это, аналогичные проблемы снова возникали, говорится в сообщении.

В мае 2016 года истец обратился к ответчику с требованием заменить его автомобиль на аналогичный, но продавец не согласился возмещать ущерб, отмечая, что транспортное средство является исправным. После этого владелец машины обратился с иском в суд первой инстанции, но он ему отказал, сообщается в материале.

Тогда потерпевший подал апелляцию на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам апелляционной инстанций Мосгорсуда пришла к выводу об отмене решения районного суда, признав неисправность транспортного средства производственной, следует из данных пресс-службы.

"Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, Московский городской суд отменил решение Тушинского районного суда Москвы и вынес по делу новое решение, согласно которому с ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" в пользу клиента взыскано 2,961 миллиона рублей в счет возврата уплаченной по договору купли-продажи стоимости автомобиля, 60,711 тысячи рублей в счет возмещения убытков, штраф в размере 1 миллиона рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 18,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ