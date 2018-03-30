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Индустриальный парк "Феодосия" планируется построить к концу 2020 г


МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Власти Крыма объявили тендер на выполнение строительно-монтажных работ по индустриальному парку "Феодосия", начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,256 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

"Окончание работ – до 31 августа 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию – до 1 декабря 2020 года", - говорится в материалах. Подрядчика планируется определить в конце апреля по итогам электронного аукциона.

В конце 2017 года Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства объектов индустриального парка "Феодосия". Заказчик работ - министерство экономического развития Крыма.

Согласно проекту, на территории индустриального парка появятся логистический парк с зоной оптово-розничной торговли, заводы по переработке фруктов и изготовлению мороженого, склады для хранения сельхозпродукции, промышленные предприятия и другие производства. В частности, на выделенном под строительство парка участке возведут двухэтажный административно-бытовой корпус площадью почти 600 квадратных метров, контрольно-пропускной пункт, технологическое здание, комплекс очистных сооружений.

Всего в Крыму планируется построить два индустриальных парка — в Феодосии и Бахчисарае. Общая стоимость проектов — 4 миллиарда рублей.

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