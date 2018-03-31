Крым посетит крупная делегация депутатов и бизнесменом из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Крым в апреле посетит крупная делегация немецких депутатов и бизнесменов, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудет из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", - сказал РИА Новости Гемпель.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".