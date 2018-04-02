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Кабмин выделил регионам на развитие дорог 6,1 млрд рублей‍


МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российское правительство выделило 30 субъектам РФ 6,1 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры, отмечается в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на дороги регионального, межмуниципального, а также местного значения.

Что касается распределения средств, то 2,1 млрд рублей будут направлены на особо важные для социально-экономического развития дорожные проекты. Еще 2,5 млрд рублей пойдут на ремонт и увеличение пропускной способности уже существующих дорог. 1,3 млрд рублей направят на капремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

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