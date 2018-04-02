Чукотка подала заявку на создание ТОР "Баимская" для освоения золоторудных месторождений

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр - ПРАЙМ. Власти Чукотки подали в Минвостокразвития России заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) "Баимская", сообщает правительство региона.

"В Чукотском автономном округе приступили к созданию новой территории опережающего социально-экономического развития – ТОР "Баимская". Заявка от округа была представлена в Минвостокразвития России в пятницу, 30 марта. По итогам окончательное решение о создании ТОР примет правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

ТОР "Баимская" планируется создать на территории Билибинского района для освоения Баимской рудной зоны. Предполагается, что режим ТОР позволит привлечь инвестиции в якорные проекты освоения золоторудных месторождений "Кекура", "Клен" и "Песчанка". Общая площадь территории составит 103 тысяч квадратов, или чуть более 14% территории Чукотки, включая город Билибино, села Кепервеем и Илирней и неосвоенные территории.

Инвестиции по трём якорным проектам составят более 336 миллиардов рублей, в том числе почти 120 миллиардов рублей привлекут в ближайшие три года.

По предварительной оценке властей, в ближайшие 10 лет ТОР "Баимская" обеспечит рост ВРП более чем в 3,6 раза. В рамках якорных проектов планируется создание около 5 тысяч рабочих мест, а также более 10 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях.

В марте региональное правительство также указывало, что условия деятельности для резидентов ТОР "Баимская" будут аналогичны условиям, действующим в ТОР "Беринговский", перечень видов деятельности включает в себя 63 позиции, минимальный объем инвестиций для резидентов – 500 тысяч рублей, а в результате создания ТОР "Баимская" будет обеспечено последовательное продвижение ключевого проекта Чаун-Билибинской промышленной зоны.