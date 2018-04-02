Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за 2017 г упала в 4,5 раза

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО, причитающаяся акционерам группы, за 2017 год снизилась в 4,5 раза и составила 392,825 миллиона рублей, следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 1,7%, до 12,64 миллиарда рублей. Операционная прибыль сократилась почти втрое, до 715,46 миллиона рублей.

Прибыль до налогообложения составила 434,152 миллиона рублей, снизившись в 4,1 раза. Общий совокупный доход за год, причитающийся акционерам группы, составил 379,182 миллиона рублей, что в 4,6 раза меньше аналогичного показателя за 2016 год.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 722,385 миллиона рублей против 1,54 миллиарда рублей на конец 2016 года, краткосрочные обязательства достигли 5,62 миллиарда рублей против 4,827 миллиарда рублей годом ранее.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.