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Ставропольский "Монокристалл" начал выпуск сверхбольших сапфиров


Компании / Индустрия / Металлургия

ПЯТИГОРСК, 2 апр - ПРАЙМ. АО "Монокристалл" начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также шестидюймовых сапфировых пластин для производства светодиодов и электроники, сообщает Фонд развития промышленности (ФРП).

"Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на 70% и занимает 50% мирового рынка искусственного сапфира для светоизлучающих диодов. Компания намерена выпускать 60 тысяч шестидюймовых пластин ежемесячно. Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей, из которых 280 миллионов рублей компания получила в виде льготного займа ФРП", - говорится в сообщении.

По информации фонда, в ходе реализации проекта компания разработала современное технологическое оборудование, аналоги которого отсутствуют в мире, оно позволит выпускать кристаллы весом от 120 до 400 килограммов с высоким процентом выхода годного к изготовлению конечной продукции материала. При этом себестоимость кристалла будет самой низкой в мире, отметили в ФРП.

Продукция предприятия востребована при производстве светоизлучающих диодов для подсветки телевизоров высокой четкости, дисплеев, переключателей радиочастот для мобильных устройств, а также смотровых окон для высокотемпературных печей и стекол часов с высокой устойчивостью к механическим повреждениям, отмечается в сообщении.

"Вся продукция экспортируется в Китай, Тайвань, Гонконг, Южную Корею, Германию и США, а объем экспорта в прошлом году превысил 5 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Монокристалл" Олега Качалова.

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