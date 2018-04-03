ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - ПРАЙМ. Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" будет расширен ориентировочно через 10 лет, а в случае проведения ЭКСПО 2025 – примерно в 2024 году, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Аркадий Дворкович.

С 3 по 5 апреля инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) посещает Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

"По всем расчетам, которые есть в Минтрансе и регионе, в любом случае, вне зависимости от проведения или непроведения ЭКСПО, расширение аэропорта понадобится примерно через 10 лет. Если будет ЭКСПО, это просто нужно будет сделать на четыре года раньше, примерно в 2024 году. Так что само по себе ЭКСПО не является причиной этих инвестиций. Это просто приближение этих инвестиций во времени", - сказал Дворкович.

По его словам, планируется, что инвестор возьмет на себя терминальную часть, а государство – инфраструктуру: увеличение мощностей рулежных дорожек, полосы. Он уточнил, что проекта пока нет, объем финансирования также пока не рассчитан.

Екатеринбург участвует в конкурсе на право принять Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Если заявка победит, в городе построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "Умный город". Решение о городе-победителе будет принято на сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ. ЭКСПО-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в "Аэропорты регионов") в 2017 году обслужил 5,404 миллиона пассажиров.