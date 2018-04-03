Владивостокский "Роял бургер" не смог отсудить у "Ревизорро" 27 млн руб

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владивостокского ресторана быстрого питания "Роял бургер" о взыскании с телеканала "Пятница" более 27 миллионов рублей убытков, причиненных сюжетом о ресторане в передаче "Ревизорро", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил в суде представитель истца – компании "Инфинити ФФ" - владельца ресторана, после выхода в сентябре 2014 года программы, посвященной "Роял бургеру", у заведения снизилась выручка, что привело к его закрытию в середине февраля 2015 года. Он попросил взыскать с ответчика убытки в форме упущенной выгоды, сумма иска рассчитана как недополученная рестораном годовая прибыль.

Ранее стороны уже выясняли отношения в суде. Суды четырех инстанций, включая Верховный суд России, в декабре 2016 года признали несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, распространенные телеканалом. В частности, недостоверными и порочащими были признаны фразы: "Поэтому вы травите людей машинным маслом", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие. Суды обязали удалить порочащую информацию с сайта телеканала и опубликовать опровержение в эфире и на сайте.

Как заявил во вторник представитель "Инфинити ФФ", решение суда до сих пор не исполнено, сюжет с сайта не удален, опровержение не опубликовано. Представитель "Пятницы" сообщил, что из спорного сюжета удалены фразы, признанные недостоверными, а опровержение не опубликовано, так как не было представлено истцом.

Представитель телеканала иск о взыскании убытков не признал. Он заявил, что в начале 2015 года вся отрасль общественного питания переживала спад из-за падения доходов населения, этим и могло быть вызвано снижение выручки у истца. По его словам, истец добровольно прекратил деятельность своего ресторана. Он отметил, что еще до выхода сюжета в соцсетях было много негативных отзывов о ресторане, поэтому он и привлек внимание съемочной группы "Ревизорро".

Ранее в рамках первого дела по иску о защите деловой репутации арбитраж Москвы взыскал с телеканала "Пятница" в пользу владельца "Роял бургер" около 694 тысяч рублей судебных расходов.